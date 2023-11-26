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Otomotiv Volkswagen’in Çin’deki ilk elektrikli araç akü fabrikası üretime başladı
Otomotiv

Volkswagen’in Çin’deki ilk elektrikli araç akü fabrikası üretime başladı

Yeniakit Publisher
2023-11-26 01:40:00 -
Volkswagen’in Çin’deki ilk elektrikli araç akü fabrikası üretime başladı

Volkswagen (WV) Grubu’nun Çin’deki ilk akü sistemi üreten tesisi olan Volkswagen (Anhui) Components Co., Ltd. (VWAC), Hefei’de bu hafta üretime başladı

Tesiste üretilecek yüksek gerilim akü sistemi, Volkswagen Anhui’nin modüler çekişli motora dayalı elektrikli araçlarının üretimi için belirleyici bir önem taşıyor. Söz konusu sistem, VW Grubu’nun Hefei tesisini akıllı ve şebekeye bağlı yüksek teknoloji araç üretim merkezi konumuna getirme stratejisinde en son kilometre taşlarından biri haline getirdi. Şirketin açıklamasına göre, akü üretiminde gerekli bileşenlerin yüzde 96 kadarı yerel ortamda sağlanacak.

45 bin metrekarelik bir alan üzerine kurulan fabrika, Volkswagen’in aynı kentteki otomobil fabrikasının yanında bulunuyor. İlk etapta yıllık 150 bin ila 180 bin adet yüksek gerilim akü sistemi üretecek olan tesisin kapasitesi, ilerleyen yıllarda artırılacak. Çin VW Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Olaf Korzinovski, tesisin üretime başlamasının ardından yaptığı açıklamada, “Volkswagen Group Components China, üretim bandından çıkan ilk yüksek gerilim akü sistemi ile elektrikli araçlara yönelik birinci sınıf bileşenlerin yerel düzlemde geliştirilmesi ve üretimini sağlayacak” dedi. (CGTN TÜRK)

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