Volkswagen'in bu aracı ilk kez göründü

Volkswagen, daha önce yapılan bir açıklamada herhangi bir Apple Car'dan "korkmadığını" söylemişti ve yeni yayımladığı gölgeli ön-tanıtım görseli de bu korkusuzluğun sebebini gösteriyor olabilir. Bu görsel, CEO Ralf Brandstätter'in "yazılım hayali aracımız" olarak adlandırdığı elektrikli sedan Project Trinity'yi gösteriyor.

Tabii ki bu aracın pek çok konsept aracı gibi gelişmiş otonom sürüş yetenekleri, uzun menzilli elektrikli tahrik sistemleri ve hızlı şarj olan batarya teknolojisi düşünülerek tasarlanmış olduğuna şüphe yok. Ama bu açıklamada öne çıkan yazılım kısmı, aracın fark yaratacağı kısım olabilir. VW'nin söylediğine göre plan, bu aracın üretimine 2026 yılında başlanması yönünde. Ama aracın tasarım ya da güç açısından farklı bir kaç sürümü olmayacak. Bunun yerine VW, ücret karşılığı eklenebilecek yazılım özellikleri üzerinde çalışıyor.

CEO'nun söylediğine göre gelecekte, araçların özellikleri satın alım sırasındaki donanım ile belirlenmeyecek ve VW de bu durumun farkında. Şirket, bunun yerine araçtaki dijital ekosistem aracılığıyla, kullanıcıların istedikleri zaman istedikleri işlevleri ekleyebilecekleri bir sistem planlıyor. Project Trinity ise, VW'in bu "yazılım tabanlı sisteminin" ilk üyesi olacak.

Tesla, araç satın alındıktan sonra açılabilen sürücü destek teknolojisi ile bu tür bir sistem sunuyor ve BMW de üyelik modeli ile özellikler satmayı deniyor.