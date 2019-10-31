Volkswagen’den 14,8 milyar euro kâr
Alman otomotiv devi Volkswagen Grubu, 2019’un ilk 9 ayında 14,8 milyar Euro kâr elde etti.
Alman otomotiv devi Volkswagen Grubu, 2019’un ilk 9 ayında gelirini yüzde 6,9 arttırarak 186,6 milyar euroya; kârını da yüzde 11,2 arttırarak 14,8 milyar Euro’ya çıkarttı. Audi, Bugatti, Seat, Skoda ve Porsche markalarını bünyesinde bulunduran grubun mali başarısında spor otomobillere artan talebin payı büyük. Volkswagen geçtiğimiz aylarda Türkiye’ye fabrika yatırımı yapmaya karar vermiş. Bu çerçevede Manisa’da şirket açmış ve Passat ile Skoda Superb markalı otomobiller üreteceğini duyurmuştu.