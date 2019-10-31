  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Volkswagen’den 14,8 milyar euro kâr

Alman otomotiv devi Volkswagen Grubu, 2019’un ilk 9 ayında 14,8 milyar Euro kâr elde etti.

2019-10-31 11:23:00 -
Volkswagen’den 14,8 milyar euro kâr

Alman otomotiv devi Volkswagen Grubu, 2019’un ilk 9 ayında gelirini yüzde 6,9 arttırarak 186,6 milyar euroya; kârını da yüzde 11,2 arttırarak 14,8 milyar Euro’ya çıkarttı. Audi, Bugatti, Seat, Skoda ve Porsche markalarını bünyesinde bulunduran grubun mali başarısında spor otomobillere artan talebin payı büyük. Volkswagen geçtiğimiz aylarda Türkiye’ye fabrika yatırımı yapmaya karar vermiş. Bu çerçevede Manisa’da şirket açmış ve Passat ile Skoda Superb markalı otomobiller üreteceğini duyurmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

impression-emin-evim