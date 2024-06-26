Volkswagen, Golf’te büyük kampanya başlattı: Türkiye'de de indirim yaptı, göz kamaştırdı! Bakın kaç liraya satıyorlar

Alman otomotiv devi, Golf’ün yeni fiyat listesi, birçok otomobil tutkununu heyecanlandırdı. Bu hamle, Türkiye otomobil pazarında büyük yankı uyandırdı.

Volkswagen Golf’ün baz modeli artık 1.374.000 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Bu fiyatlandırma, Golf kalitesi ve performansını daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor. Giriş paketi, 110 beygir gücünde 1.0 litrelik benzinli motor ve manuel vites ile geliyor. Bu kombinasyon, hem şehir içinde hem de uzun yolculuklarda ideal performans sağlıyor. Modern teknolojik özellikler ve ergonomik iç tasarım, sürüş keyfini artırıyor. Geniş iç hacim, kaliteli koltuklar ve kullanıcı dostu gösterge paneli, yolculukları daha konforlu hale getiriyor

GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

Golf’ün TSI 110 PS Manuel Impression modeli: 1.374.000 TL

Golf’ün eTSI 110 PS DSG Life modeli: 1.634.000 TL

Golf’ün eTSI 110 PS DSG Style modeli: 1.843.000 TL

Golf’ün 110 PS DSG eTSI R-Line modeli: 1.918.000 TL

Golf’ün 1.5 eTSI 150 PS DSG Style modeli: 1.962.000 TL

Golf’ün 1.5 eTSI 150 PS DSG R-Line modeli: 2.094.000 TL

Volkswagen yetkilileri, bu kampanyanın Haziran ayı içerisinde geçerli olduğunu belirtiyor.

Volkswagen, Rivian’a milyarlarca dolar yatırım yapacak! İşte detaylar…

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Şirketlerden yapılan ortak açıklamada, Rivian ve Volkswagen Grubu’nun araç yazılım teknolojisi geliştirmek için ortak girişim kurmayı planladığı kaydedildi.

Açıklamada, Volkswagen Grubu’nun başlangıçta 1 milyar dolar olmak üzere Rivian’a 4 milyar dolara kadar planlanan ek yatırımla toplamda 5 milyar dolar yatırım yapacağı belirtildi.

Ortaklığın Rivian ve Volkswagen Grubu için yazılım geliştirme sürecini hızlandıracağı bildirilen açıklamada, her iki şirketin de birbirini tamamlayan güçlü yönlerini birleştirmesine, küresel çapta ölçeği artırarak ve inovasyonu hızlandırarak araç başına maliyetin düşürülmesine olanak sağlamasının beklendiği ifade edildi.

RİVİAN HAKKINDA

Rivian Automotive LLC, Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir elektrikli otomobil üreticisidir. Şirket, 2009 yılında Robert Scaringe tarafından kurulmuştur. Şirketin merkezi Michigan eyaletine bağlı Plymouth kentinde yer almaktadır.