Volkswagen Çin'den vazgeçemiyor! Maliyetler yüzde 50 düşecek

Volkswagen, tarihte ilk kez Almanya dışında bağımsız şekilde yeni elektrikli araç geliştirebilecek kapasiteye ulaştığını duyurdu. Şirket, Çin’de kurulan yeni merkezle geliştirme süresini %30 kısaltmayı, maliyetleri ise %50’ye kadar azaltmayı hedefliyor.

Volkswagen, elektrikli araç üretiminde kritik bir eşik aştı. Şirket, Çin’in Hefei kentinde açtığı yeni test ve geliştirme merkeziyle artık tamamen yeni modelleri kendi ülkesinin dışında tasarlayıp geliştirebilecek. Bu adım, Volkswagen tarihinde bir ilk olma özelliği taşıyor.

GELİŞTİRME SÜRESİ %30 KISALACAK, MALİYETLER %50 DÜŞECEK

Volkswagen CEO’su Oliver Blume, Hefei’deki merkezin açılışında yaptığı açıklamada yeni tesisin şirketi daha hızlı, daha çevik ve daha verimli hale getireceğini belirtti.
Yerel teknoloji iş birlikleri ve Çin’in geniş tedarik zinciri sayesinde geliştirme maliyetlerinin %50’ye kadar düşebileceği, geliştirme sürelerinin ise %30 kısalacağı ifade edildi.

“ÇİN’DE ÇİN İÇİN” STRATEJİSİ GENİŞLİYOR

Volkswagen Group China Technology Company (VCTC), şirketin elektrikli, bağlantılı ve akıllı araçlara odaklanan en büyük Ar-Ge merkezi olarak öne çıkıyor.
Merkez; otonom sürüşten dijital kokpite, yeni nesil sürücü destek sistemlerinden yazılım tanımlı araç platformlarına kadar kapsamlı bir çalışma alanı sunuyor.

Şirket, şu anda tamamen Çin’de geliştirilen ilk yazılım tanımlı platformu olan China Electric Architecture (CEA) üzerinde çalışıyor. Bu platforma sahip araçların 18 ay içinde piyasaya çıkması planlanıyor.

100’DEN FAZLA LABORATUVAR, YILDA 500 BATARYA TESTİ KAPASİTESİ

Hefei’deki dev tesis; donanım-yazılım test alanları, batarya ve güç aktarma organı laboratuvarları, termal yönetim ve elektronik bileşen doğrulama merkezleri olmak üzere 100’den fazla test laboratuvarına sahip.

Batarya Test Merkezi, yılda 500’e kadar batarya sistemini performans, güvenlik, ömür ve çevresel dayanıklılık açısından inceleyebiliyor.

ÇİN’DE ÜRETİLEN MODELLER İHRAÇ EDİLECEK

Volkswagen, yalnızca Çin pazarı için değil, aynı zamanda bu tesiste geliştirilen araçların Ortadoğu ve Güneydoğu Asya başta olmak üzere dış pazarlara ihraç edilmesini de planlıyor.

ARAÇ GELİŞTİRMEDE KÜRESEL DENGELER DEĞİŞİYOR

Bu adım, hem “çip krizi sonrası hızlanan bölgesel üretim modelleri” hem de Çin'in elektrikli araç teknolojilerindeki küresel liderliğinin etkisiyle otomotiv endüstrisinde büyük bir dönüşümün işaretçisi olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: Electrek

