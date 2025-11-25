  • İSTANBUL
Dünya

Sudan'da teröristler ABD'ye yaranmak için ateşkes ilan etti

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Sudan'da teröristler ABD'ye yaranmak için ateşkes ilan etti

Sudan’da ordu ABD destekli ateşkesi geri çevirirken, Hızlı Destek Güçleri (HDK) sürpriz bir hamleyle tek taraflı üç aylık ateşkes duyurdu.

Sudan'ın Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK), ordu ABD planını reddettikten sonra 3 aylık ateşkes ilan etti. HDK, Nisan 2023’ten bu yana Sudan ordusuyla çatışma halinde olduğunu belirterek, ateşkesi “ABD Başkanı Donald Trump ve Dörtlü (Quad) arabulucuların girişimleri dahil olmak üzere uluslararası çabalara yanıt olarak” ilan ettiklerini açıkladı.

Açıklama, HDK komutanı Abdürrahim Hamdan Dagalu tarafından kaydedilen bir video mesajla yapıldı.

