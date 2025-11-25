‘Ya ihanet ya cehalet!’ CHP’li Zülfü Livaneli için neler söyledi neler

yeniakit.com.tr

Azerbaycanlı Yapımcı, Sunucu ve Köşe Yazarı Nigar Ögeday Abdullazade, Facebook hesabından paylaştığı video ile, CHP’li Zülfü Livaneli’nin “Çırpınırdı Karadeniz” şiiri hakkındaki iddialarına sert tepki gösterdi. Bilindiği üzere Livaneli, söz konusu şiiri Türk ve İslam karşıtı olan Ermeni asıllı Sayat Nova’nın yazdığını iddia etmişti.

Nigar Ögeday, Livaneli’nin herzelerini, “Sersemleme” olarak niteledi.

Ögeday konuşmasına şöyle devam etti: “1712’de Osmanlı döneminde doğan ve ‘İslamı kabul edemem, yoksa Türkleşirim’ diyen Sayat Nova yani Harutyun Sayatyan gibi birinin Türk bayrağına şiir yazması ya da beste yaptığını söylemek… Ya delilik, ya ihanet ya da cehalet… üçünden birini kendisi tercih etsin.”