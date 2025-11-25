Almanya’dan tartışmalı karar: İsrail’e silah ihracatı yeniden başladı

Alman hükümeti, İsrail'in Gazze'deki operasyonlarına yönelik endişeler nedeniyle uygulamaya koyduğu silah ihracat kısıtlamalarını kaldırdı. 8 Ağustos'ta alınan kararla, İsrail ordusunun Gazze'de kullanabileceği nitelikteki silahların ihracatına izinler durdurulmuştu.

Alman hükümeti, üç buçuk ayın ardından kısıtlamaların kaldırılmasına, 10 Ekim'de Hamas ile İsrail arasında ilan edilen ateşkesi gerekçe gösterdi. Hükümet sözcüsü Stefan Kornelius geçen hafta yaptığı açıklamada son haftalarda ateşkesin istikrara kavuştuğunu belirtmiş, ayrıca bölgede kalıcı barış için yürütülen çabalara ve Gazze Şeridi'ne yönelik yardımların artırılmasına işaret etmişti. Kornelius ayrıca, kısıtlamaların kaldırılmasının tüm başvurulara olumlu yanıt verileceği anlamına gelmediğini, hükümetin her ihracat başvurusunu ayrı ayrı değerlendirmeyi sürdüreceğini de sözlerine eklemişti.

ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ: HUKUK DIŞI

Alman hükümetinin İsrail'e yönelik silah ihracat kısıtlamalarının 24 Kasım itibarıyla kaldırılmasına insan hakları örgütleri tepki gösterdi.

Uluslararası Af Örgütü, Almanya'nın İsrail'e yönelik silah ihracatını yeniden başlatmasının hukuk dışı olduğunu belirterek ihraç edilen silahların savaş suçları ve insan hakları ihlallerinde kullanılma riskinin sürdüğünü vurguladı.

Örgüt'ün Almanya bölümü Genel Sekreteri Julia Duchrow, 10 Ekim'de ilan edilen ateşkesin hala son derece kırılgan olduğuna ve İsrail ordusunun sivilleri öldürmeye devam ettiğine işaret ederek silah ihracat izinlerinde eski sisteme dönülmesinin "tamamen yanlış bir sinyal" olduğunu söyledi.

Duchrow, "Gazze Şeridi'nde kullanılabilecek silahların ihracatı devletler hukukuna aykırıdır. Almanya dahil, uluslararası toplum, devletler hukuku uyarınca Gazze Şeridi'nde bir soykırımı önlemek ve bunu sona erdirecek önlemler almakla yükümlüdür"" dedi.

MİSEROR: ALMANYA SUÇA ORTAK OLUYOR

Katolik yardım kuruluşu Miseror'un Genel Müdürü Andreas Frick de, İsrail'in devletler hukuku ihlalleri devam ettiği sürece Almanya'nın sivillere yönelik insan hakları ihlalleri ve saldırılara katkı sağlayamayacağını belirterek "Almanya suça ortak oluyor" uyarısı yaptı. Frick, İsrail'in Lübnan'daki sivillere yönelik saldırılarına da işaret etti.