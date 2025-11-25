  • İSTANBUL
Dünya

Almanya'da çıplaklık kültürünü savundu! Ne yapacaklarını şaşırdılar: Çıplak olmamak yasak

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Almanya'da çıplaklık kültürünü savundu! Ne yapacaklarını şaşırdılar: Çıplak olmamak yasak

Yıllardır Türkiye'de sarı Tofaş'ıyla gezen Franziska Niehus, Almanya'daki FKK kültüründen bahsetti. çıplak olmamanın yasak olduğunu ve bazı alanlarda çıplaklığın tamamen normal olduğunu savundu

Sarı Tofaş'ı ile Türkiye'yi gezen Alman gezgin Franziska Niehus, Almanya’daki FKK (çıplaklık kültürü) geleneğini anlattığı videoyla gündeme geldi.

"SERBEST VÜCUT KÜLTÜRÜ"

Spa merkezine giden Franziska, kadın ve erkeklerin tamamen çıplak olduğu özel bir alanın olduğunu söyledi. Almanya'da bu durumu FKK yani "Serbest Vücut Kültürü" olarak adlandırdıklarını belirtti ve tamamen normal olduğunu söyledi.

ÇIPLAK YEMEK YENİYOR

Hatta bazı saunalar, spalar ya da plajlarda çıplaklığın değil, çıplak olmamanın yasak olduğunu altını çizdi. Çıplak bir şekilde barda oturuluyor ve aynı şekilde yemek yeniyor. Bu durumun garip gelmemesinin nedenini de şöyle açıklıyor: "Bu, Alman sağlık ve wellnes kültürünün bir parçası. FKK bundan 100 yıldan fazla önce doğayla iç içe olma özgürlük ve beden olumlamasını teşvik eden bir sosyal hareket olarak başladı. O kadar büyüdü ki artık kültürümüzün bir parçası oldu. FKK alanlarından korkmana gerek yok. Bu alanlar kıyafetsiz huzurlu bölgeler."

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Fakir

Ne bu simdi akit. Böyle şeylerin " haber " yapılması , en başta normallesmeye, meraka vb sebep oldugunu sadece psikologlar değil, cocuklarda bilir. Yuh yani
