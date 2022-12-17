Volkov, Suriye’de PKK/YPG ile Karabağ’da da Ermenilerle kol kola

MUHAMMET KUTLU ANKARA

Laçin koridorundaki gerilimin üzerine bölgeye giderek Rus barış gücünün kapattığı Hankendi yolunun açılmasına kadar eylem kararı alan STK’ların başlattığı direniş beşinci günü geride bıraktı. Bölgedeki tansiyon her geçen gün artarken, Akit’e bölgeden çarpıcı bilgiler aktaran İSBAM Başkanı Samir Adıgüzelli, “Azerbaycan yetkililerinin ve sivil toplum kuruluşlarının bölgeye geçişini engelleyen Rus Barış Gücü Komutanı Tümgeneral Andrey Volkov’un, önceki görev yeri olan Suriye’de PKK/YPG ile el ele kol kola olduğunu, hatta orada görevli olduğu süre boyunca koluna PKK/YPG’nin uydurma amblemini takarak dolaştığını öğrendik. Görülen o ki, orada PKK/YPG’li teröristlerle birlikte hareket eden Rus general, burada da Hankendi’de yuvalanmış Ermeni teröristlerle birlikte iş tutuyor. Gerilimin sebebi işte bu Rus generaldir. Bizler yol açılana kadar, bölge tamamen Azerbaycan yetkili makamlarının denetimine açılana kadar bekleyişimizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Rus barış gücü barışçıl insanların karşısına çıktı!

İSBAM Başkanı Adıgüzelli, “Bugün beşinci gün. Buradaki haksızlığa ve kanun tanımazlığa yönelik protestomuzu sürdürüyoruz. Ama ne yazık ki Rus Barış Gücü ağır silahlarla barışçıl insanların karşısına çıktı. 30 yıldır Ermenistan Azerbaycan topraklarında çevre terörü sürdürüyor. Sivil toplum kuruluşları olarak bu konuyu uluslararası kuruluşlara iletmek üzere bir açıklama üzerinde çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

“Laçin koridoru, Azerbaycan devletinin kontrolüne geçmelidir” diyen Adıgüzelli şöyle devam etti: “Burada Azerbaycan devletinin tüm kurumları faaliyete başlamalıdır. Laçin koridorunu Azerbaycan kontrol etmeli, Gümrük kapımız burada kurulmalı. Buradan geçen bütün güçler hakkında Azerbaycan devletine eksiksiz bilgi verilmelidir. Hankendi’de olan sözde Ermeni yönetimi, Hartunyan ve Vardaryan yönetimi red olunmalıdır. Bu şahıslar tarafından Hankendi’deki Ermeniler Azerbaycan’a ve halkına tehdit oluşturmaktadır”

Azerilerin topraklarına girmesine izin vermiyorlar

Azerbaycanlı Araştırmacı Gazeteci Tehran Oruçoğlu da şöyle konuştu: “Bir süre önce Azerbaycan Ekoloji Bakanlığı çalışanları, Rus barış güçlerinin bulunduğu bölgede çevre kirliliğini izleme izni aldı. Şu anda o bölgelerde Ermeniler yaşıyor. Rus barış güçleri ile birlikte bölgeyi gözetlemek için bölgeye gitmelerine rağmen, Ermeniler bunu yapmalarına engel oldular. ‘Burada Ermeniler yaşıyor ve Azeriler Artsakh Başbakanı Gondarma ile görüşmeli’ dediler. Tabii ki bu imkansız. Azerbaycan sözde kurumla herhangi bir diplomatik ilişki kurmamıştır ve kurmayacaktır. Bölgede bir skandal yaşandı. Bu yüzden geri döndüler. Ardından sivil toplum kuruluşları bölgeye gitti. Barış güçleri komutanı General Andey Volkov’dan sorularına cevap istediler. Ancak Volkov bölgeye gelmedi. Barış güçleri Azerbaycanlı gazetecilerin arabalarına zarar verdi. Azeriler Laçin’e giden yolu kapattı. Bununla birlikte Hankendi’nde yaşayan Ermenilerin Ermenistan’la ilişkileri tamamen kesilmiştir. Azerbaycan ordusu da bölgeye müdahil oldu. Rus Barış Gücü Azerbaycanlıların Azerbaycan’ın egemen topraklarına girmesine izin vermiyor. Amaçlarını iyi anlıyoruz. Muhtemelen, barışı koruma görevlileri bölgeyi vaktinden önce terk etmek zorunda kalacaklar. Azerbaycan barışı kendisi sağlayacak.”