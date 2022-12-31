Volker Türk'ten Arakanlı Müslümanları koruma çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, tehlikeli deniz yolculuklarında hayatlarını riske atan binlerce Arakanlı Müslümanı (Rohingya) korumak için koordineli bölgesel yaklaşım çağrısında bulundu.

Türk, yaptığı yazılı açıklamada, "2022'de 2 bin 400'den fazla Arakanlı Müslüman, Bangladeş ve Myanmar'ı terk etmeye çalıştı ve sayısı 200’ü aşan kişinin bu yolda hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyuyorum." ifadesini kullandı.

Son raporların, "Arakanlı Müslümanları taşıyan aşırı kalabalık ve emniyetsiz teknelerin hiç yardım edilmeden günlerce sürüklenmeye terk edildiğini gösterdiğini" belirten Türk, "Proaktif arama-kurtarmayı, Arakanlı Müslümanların kendi topraklarına tahliyesini ve mültecilerin etkin şekilde korunmasını sağlamak" amacıyla bölgedeki ülkeleri, koordinasyon mekanizması oluşturmaya çağırdı.

Türk, Arakanlı Müslümanların "Myanmar'ın tam ve eşit haklara sahip vatandaşları olarak, onurlarına ve insan haklarına saygı gösterilerek" gönüllü dönüşü için acil bir çözüm bulunması gerektiğini de vurguladı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), bu yıl 2 binden fazla kişinin Andaman Denizi ve Bengal Körfezi'nde riskli deniz yolculuğu yaptığını ve yaklaşık 200 kişinin öldüğünü bildirmişti.

UNHCR ayrıca, tüm yolcuların öldüğü tahmin edilen, yaklaşık 180 kişinin hâla kayıp olduğu bir tekne daha olduğuna dair doğrulanmamış raporlar alındığını aktarmıştı.

Myanmar'dan kaçan ve haftalardır tekneyle yolculuk yaptıkları tespit edilen 185 Arakanlı Müslüman mülteci, 26 Aralık'ta Açe bölgesindeki bir sahile ulaşmıştı. Böylece, Açe'ye iki günde ulaşan Arakanlı mülteci sayısı toplam 243'e çıkmıştı.

- Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

BM'ye göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bini geçti.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

KAYNAK: AA