Volkan Demirel'in yeni takımına çok şaşıracaksınız!

Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'ten ayrılarak büyük bir sürprize imza atan Volkan Demirel'in yeni adresi belli oluyor. Fatih Karagümrük'ün başında gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesi kendine hayran bırakan Volkan Demirel'in bir sonraki durağı Göztepe olmak üzere. Bu sene ligde gösterdiği performansla küme düşen Göztepe'de yeni hazırlıklar başladı...

İlk teknik direktörlük deneyiminde Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'ün başına geçen Volkan Demirel, sezonun sona ermesiyle başkan Süleyman'dan gelen talep sonrası İstanbul ekibiyle yollarını ayırmıştı. Yeni sezonda hangi takımda görev alacağı merakt konusu olan 40 yaşındaki çalıştırıcının yeni adresi belli olmak üzere.

GÖZTEPE, VOLKAN DEMİREL İLE GÖRÜŞTÜ

Akşam'da yer alan habere göre; 1. Lig'e düşen Göztepe'nin şu an boşta olan teknik direktör Volkan Demirel ile görüştüğü ve gelecek hafta resmi adımların atılacağı iddia edildi. Kulübü Danimarkalı iş insanı Rasmus Ankersen'in kurucu ortağı ve CEO’su olduğu Sport Republic yatırım şirketine devretmeye hazırlanan Göztepe'nin projesine inanan Volkan Demirel'in İzmir ekibine sıcak baktığı kaydedildi. Volkan Demirel'in hayranları ise tecrübeli çalıştırıcının bir alt ligde takım çalıştıracak olmasına bir hayli şaşırdı.

HEDEF ŞAMPİYONLUK

Yeni sezonda hedefi Süper Lig olarak belirleyen Göztepe'de Volkan Demirel önderliğinde bu hedefe ulaşılabileceği düşünülüyor. Fatih Karagümrük'ün başında toplam 24 maça çıkan genç teknik adam 12 galibiyet ve 7 mağlubiyetlik istatistik yakalayarak maç başına 1,71 puan ortalaması tutturmuştu.