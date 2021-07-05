Volkan Demirel'in neden Topuk Yaylası'na gitmediği belli oldu
Fenerbahçe'de Topuk Yaylası kampı bugün itibari ile başlarken, antrenör Volkan Demirel kampa katılmadı. Demirel'in kamp listesinde yer almamasının nedeni ise belli oldu.
2021-2022 sezonunun hazırlıklarına 1 Temmuz Perşembe günü Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başlayan Fenerbahçe, 3 günlük çalışmanın ardından bugün sabah saatlerinde yeni sezon hazırlıklarını sürdüreceği Serkan Acar Resort&Sports Topuk Yaylası Tesisleri’ne hareket etti.
Hareket öncesindeyse Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Vitor Pereira ve teknik heyet, futbolcularla bir araya geldi.
Hazırlıklarının ikinci etabı için Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan tesislere giden futbolcuları, Fenerbahçe Spor Okulları Yaz Okulu öğrencileri uğurladı.
Sarı Lacivertliler akşam saatlerinde yapacağı çalışmayla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.
Fotoğraflarda ise en dikkat çeken detay Volkan Demirel'in eksikliği oldu.
Vitor Pereira'nın yokluğunda takımı çalıştıran Volkan Demirel bir anda gündem konusu oldu.
Alınan bilgilere göre Volkan Demirel, 3-4 günlük izin aldı. Geleceğinin ilerleyen günlerde netleşmesi bekleniyor.