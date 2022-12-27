Volkan Demirel'in gol sevinci olay oldu!

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya geldi. Oldukça hareketli başlayan ilk yarıda birçok pozisyon yaşanırken, Hatayspor 9. dakikada El Kaabi ile golü buldu. Ancak yan hakem, pozisyonun ofsayt olduğuna kanaat getirdi ve bayrağını kaldırdı. Ofsayt bayrağını görmeyen Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, attıkları gol sonrasında büyük bir sevinç yaşadı. Demirel'in sevinci, sarı - lacivertli bazı taraftarların tepkisini çekti.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk etti. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakanın ilk yarısı büyük bir heyecan fırtınasına sahne olurken, Volkan Demirel'in teknik direktörlüğünü yaptığı konuk ekip 9. dakikada Ayoub El Kaabi ile aradığı golü buldu. Karşılaşmanın yan hakemi, pozisyonun ofsayt olduğuna karar verdi ve bayrağını kaldırarak golü iptal etti.

Volkan Demirel, takımının attığı golden sonra oldukça coşkulu bir şekilde bağırarak sevincini yaşadı.

FENERBAHÇELİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Fenerbahçe efsanesi olarak gösterilen Demirel'in Hatayspor'un golü sonrasında bu denli sevinmesi sarı - lacivertli taraftarların tepkisini çekti.