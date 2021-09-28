Volkan Demirel'e teknik direktörlük teklifi!

Fenerbahçe'deki yardımcı antrenörlük görevinden ayrıldıktan sonra yayıncı kuruluşta yorumculuk yapmaya başlayan Volkan Demirel, ilk teknik direktörlük teklifini aldı. Volkan Demirel'e ilk teklifi TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor yaptı.

Teklifi reddetti

Teknik direktör Yusuf Şimşek'in 4 Eylül'de Balıkesirspor'dan ayrılmasının ardından arayışlara başlayan Kırmızı-Beyazlılar, herhangi bir isimle anlaşamamış ve görevi U19 takımını çalıştıran Umut Baysal'a geçici olarak bırakmıştı. Balıkesirspor yönetimi son olarak Volkan Demirel'in kapısını çaldı. Volkan Demirel ise Balıkesirspor'dan gelen bu teklifi reddetti.

Yeni Malatyaspor'da Volkan Demirel sesi

Öte yandan Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da da Volkan Demirel ismi gündeme geldi. Alınan başarısız sonuçların ardından teknik direktör İrfan Buz'un koltuğu sallanırken Yeni Malatyaspor yönetiminde bazı isimlerin Volkan Demirel ismini zikrettiği ancak başkan Adil Gevrek'in böyle bir tasarrufta bulunmayacağı ortaya çıktı.

""Şu an için 3-4 tane opsiyonum var"

Fenerbahçe'den ayrıldığı gün düzenlenen basın toplantısında konuşan Volkan Demirel, "Şu an için 3-4 tane opsiyonum var. Konuşmalar var, isteyenler var. Onları değerlendirmek için biraz zaman gerekiyor. Aceleye gerek yok, doğru kararı vermeye çalışacağım" şeklinde konuşmuştu.

"Hedefim Fenerbahçe"

Fenerbahçe'de yardımcı antrenörlük görevini yürüttüğü esnada TFF'nin UEFA B-A Birleşik Kursuna katılan Volkan Demirel, Türk futboluna hizmet etmek istediğini ve hedefinin Fenerbahçe'de teknik direktörlük yapmak olduğunu dile getirmişti.

Kaynak: Akşam