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Spor Volkan Demirel’den takım arkadaşını yumruklayan Marcao’ya tepki: ‘Ben olsam ülkesine gönderirim’
Spor

Volkan Demirel’den takım arkadaşını yumruklayan Marcao’ya tepki: ‘Ben olsam ülkesine gönderirim’

Giresunspor-Galatasaray maçında Marcao ve Kerem Aktürkoğlu arasında yaşanan kavga Twitter'da da gündemine oturdu. Yorumculuk yapan eski milli futbolcu Volkan Demirel, Marcao için "Ben olsam Giresun'dan ülkesine gönderirim" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-08-17 07:34:00 -
Volkan Demirel’den takım arkadaşını yumruklayan Marcao’ya tepki: ‘Ben olsam ülkesine gönderirim’

Süper Lig’in ilk haftasında Giresunsnpor’u 2-0 yenen Galatasaray lige galibiyetle başladı ancak, Marcao’nun takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu’na kafa atması ve yumrukla saldırması maçın en çok konuşulan olayı oldu. Yayıncı kuruluşta yorumculuk yapan Volkan Demirel, Brezilyalı futbolcunun yaptığı hareketin affedilecek yanı olmadığını söyledi ve Marcao’nun ülkesine gönderilmesi gerektiğini söyledi.

Volkan Demirel’ın Marcao-Kerem Aktürkoğlu arasındaki kavgaya dair yaptığı açıklamalar:

“Kerem ne yaptı da depar atıyorsun, boksör gibi yumruk atıyorsun. Takımın büyükleri devreye girmeli, çok yanlış hareket. Boks maçı gibi olay. Bir de maçın en iyisi Kerem, belki bu takımın geleceği, Marcao 2-3 yıllık bir adam. Bu hareketleri yapmanın önünü teknik ekibin bir an önce kesmesi lazım. Buna kimsenin hakkı yok. Gencecik bir çocuk. 22 yaşında ve Galatasaray camiasının çok şey beklediği birisi. Ben olsam Giresun’dan ülkesine gönderirim.”

“Bu normal değil”

“Bugün yaşanan konu normal bir konu değil. Biz de saha içinde gergin anlar yaşadık. Ancak bu normal değil. Önce kafa atıyorsun. Boksör gibi yumruk atıyorsun. Çok yanlış bir hareket. Dediğim gibi biz de antrenmanda, maçta kendi aramızda tartışıyoruz. Rakiple tartışıyoruz. Marcao'nun yaptığı bambaşka, asla affedilmemesi lazım. Yaptığının anlaşılabilir yanı yok. Giresun'dan direkt ülkesine yollamalı. 20 metre koşup gelip, Galatasaray'ın geleceği olacak bir oyuncuyu yumrukluyorsun.”

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Yorumlar

Ali

Çarşaflı kadın yumruklayan adam bu kadar gündem olmadı bu kadar nefret edilmedi. Futbolcuya verilen para 10.000 tane bilim adamına verilmiyor. Bir de utanmadan İslamiyet'e laf atıyorlar
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Vedad

İ.ne Taylan'a sahip çıkan bu masonlar kulübü elbetteki hiçbirşey yapacak değildir.
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