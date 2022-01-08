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Spor Volkan Demirel'den görülmemiş teklif: Ya sen istifa et, ya da ben görevi bırakayım
Spor

Volkan Demirel'den görülmemiş teklif: Ya sen istifa et, ya da ben görevi bırakayım

Gaziantep mağlubiyeti sonrası Karagümrük'te sinirler gerildi. Karagümrük'ün hocası Volkan Demirel, maç sonu hakem Zorbay Küçük'e patladı. Demirel, "Zorbay hocama teklif yapıyorum. O pozisyon penaltıysa hakemliği bıraksın. Değilse ben hocalığı bırakacağım" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-08 17:24:00 - 2022-01-08 17:25:55
Volkan Demirel'den görülmemiş teklif: Ya sen istifa et, ya da ben görevi bırakayım

Fatih Karagümrük, Gaziantep FK maçından sonra TFF'ye ateş açtı. Antep'e 3-1 kaybeden Karagümrük, maçın hakemi Zorbay Küçük'e tepki yağdırdı. Karagümrük maçın ardından, "Allah karışana kadar hırsızlar mutludur" paylaşımı yaptı.

"Zorbay hocama teklifte bulunuyorum"

Volkan Demirel de karşılaşmanın ardından Zorbay Küçük'e yüklendi. Demirel, "Zorbay hocama teklifte bulunuyorum. Eğer o pozisyon penaltıysa hakemliği bıraksın. Penaltı değilse ben hocalığı bırakacağım" ifadelerini kullandı.

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