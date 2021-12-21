Volkan Demirel'den Fenerbahçe açıklaması!

Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel, düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulunuyor.

Demirel yaptığı açıklamada, "Çok mutluyum. Süleyman Başkan'la başkanlığından önce de tanışıyoruz. Küçük ama birbirini iyi anlayan bir ekibe geldiğim için mutluyum. Heposine teşekkür ediyorum. 2,5 yıllık bir anlaşmamız var. Hedeflerimiz büyük. Bunları bu sürede başarabilir miyiz bilmiyorum ama başkanımıza hedefleri gerçekleştirmek için söz verdim. Bunun için de elimden geleni yapacağım. Önemli bir takıma geldim. Türkiye ligini çok iyi tanıyorum, her kulüple ilgili bilgim vardı, içine girdikten sonra bildiklerimden fazlasının olduğunu gördüm. İlk görüşmemiz telefonda oldu, sonra beni davet ettiler. Güzel bir görüşme oldu. İyi çalışacağız. Beraber bir yola çıktık. Ben hedefleri gerçekleştirmek için elimden geleni yapacağım. İnşallah güzel olur."dedi

Fenerbahçe siz anlaştıktan kısa süre sonra hocasız kaldı. Anlaşmasaydınız Fenerbahçe'ye gider miydiniz? Yarın Fenerbahçe ile karşılaşacaksınız, görüşleriniz neler sorusunu da cevaplandıran çiçeği burnunda teknik direktör Demirel, "Direkt atak bir soruyla başladınız... Ben her zaman zamanın ve yerin doğru olmadı gerektiğini söylerim. Şu anda doğru zamanda doğru yerdeyim. Hedeflerim var, bunların arasında yurt dışına gitmek de var. Yarın Fenerbahçe ile maçımız var, benim için duygusal bir maç olacak. Göreve gelmeden önce de Karagümrük'ü çalışmaya başlamıştım. Oyuncularımızla konuşunca da güzel geri dönüşler aldım. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

"SEMTİMİN TAKIMINA GELDİĞİM İÇİN MUTLUYUM"

Demirel, "Ben Fatih/Samatya'da doğdum. Annem Karagümrük Ortaokulu mezunu. Karagümrük'ü biliyorum, taraftarının da nasıl olduğunu biliyorum. En yakın zamanda tesislerimiz ve stadımız olacak. Karagümrüklülerin olduğu bir statta 30-40 bin kişinin olduğu stattan daha ateşli bir atmosfer olur buna eminim. Semtimin takımına geldiğim için mutluyum" diyerek sözlerini tamamladı.