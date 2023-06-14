Volkan Demirel yeni transferi duyurdu
Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, son olarak Katar'ın Al-Sailiya takımında forma giyen İsveçli golcü Carlos Strandberg ile anlaştıklarını duyurdu.
Süper Lig ekiplerinden Hatayspor yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Bordo beyazlılar, Katar'ın Al-Sailiya takımıyla sözleşmesi sona eren Carlos Strandberg ile anlaşma sağladı ve futbolcuyu Türkiye'ye getirdi.
Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Strandberg'in transferini sosyal medya hesabından futbolcuyla bir paylaşım yaparak duyurdu.
Volkan Demirel paylaşımında İsveçli santrfor için "Ailemize hoş geldin" ifadelerini kullandı.
27 yaşındaki futbolcu, geçen sezon 26 maçta forma giyerken 15 gol attı, 3 kez de asist yaptı. Carlos Strandberg'in kariyerinde CSKA Moskova, Club Brugge ve Malmö gibi takımlar bulunuyor.
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Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, son olarak Katar'ın Al-Sailiya takımında forma giyen İsveçli golcü Carlos Strandberg ile anlaştıklarını duyurdu.