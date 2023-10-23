  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

AFAD'dan Marmara depremi açıklaması!

Ona 'hayır' buna 'hayır'! Siz kimin vekilisiniz?

Gazze'de insanlık dramı! Can kaybı bin 873’ü çocuk 4 bin 651’e yükseldi

Terör devletine büyük şok! İsrail ordusunda 1210 asker...

Onlarca can taşıyor umrunda değil! İETT şoföründen akılalmaz aymazlık

35 gazete Gazze konusunda aynı manşetle çıktı! 'Gerçeği öldüren medya'

Üstad Necip Fazıl'ın oğlu Mehmet Kısakürek son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye’den ağızları açık bırakan “petrol” hamlesi! Bütün dünya bunu konuşuyor! Herkes şaşkın

Ahmet Hakan küplere bindi! Tarihin en ahlaksız ve en akılsız yatırımı

Utanmadan, sıkılmadan insanların gözünün içine baka baka yalan söylüyor! Senin hiç mi yüzün kızarmıyor be adam
Spor Volkan Demirel neden kaybettiklerini açıkladı
Spor

Volkan Demirel neden kaybettiklerini açıkladı

Yeniakit Publisher
2023-10-23 00:42:00 -
Volkan Demirel neden kaybettiklerini açıkladı

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Fenerbahçe'ye 4-2 mağlup oldukları maçın ardından yaptığı açıklamada yenilgiden kendisinin sorumlu olduğunu açıkladı.

8 hafta boyunca Süper Lig'de mağlubiyet yüzü görmeyen ve Fenerbahçe'ye deplasmanda 4-2 yenilen Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, karşılaşmayı kendi yaptığı hatalar nedeniyle kaybettiklerini açıkladı.

"Kendimi eleştirdim"

Maçı değerlendiren deneyimli çalıştırıcı, "Kendimi içeride eleştirdim. Ancak, biz hocalar olarak bir planlama yapıyorsunuz. 10-15 gündür bu maçı planlıyoruz. Fenerbahçe'nin içerideki maçlarda 1. alan baskısıyla topu kazanınca stoper bek arasına koşular atıp gol buluyorlar. Biz de buna karşı 5'li savunma yaptık. Seviye farkı çok fazla. Bu benim tercih hakkım. Bunu da tercih ettim. Benim fikrim tamamen. Sahaya uymadı. Bazen planlar tutmaz kötü hoca olursunuz, tutar iyi olursunuz. Sonra normal sisteme döndük" dedi.

"Tamamen benim hatam"

Mağlubiyetin kendi hatası olduğunu belirten Demirel, "İlk yarıda da değişiklikler yapabilirdim ama oyuncularımı almak istemedim. İlk yarı bitince 3 hamle yaparak oyunu dengelemeye çalıştık. Dadashov'un ikinci yarı başında pozisyonu var, olsa belki farklı olabilir, belki de olmazdı. Yine de ikinci yarı oyundan memnunum. 8 haftadır iyi giden bir sistem vardı, niye değiştirdin denebilir ama tamamen benim hatam. Futbolcular da insan, robot değil, hata yapabilirler. En büyük hata benim. Futbolcularıma da söyledim, haftaya tekrar maçımız var, bugünü unutun. Bıraktığımız yerden devam edeceğiz. Bugün bir sistem hatası oldu. Ben iyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. 3'lü, 4'lü, 5'li bu benim seçimim. Farklı yorumlayanlarda art niyet ararım. Bu takımı buraya bizler getirdik. Daha iyi yerlere geleceğiz. Bu takımın şu an oynayanını, kalanını kalmayanını ben karar veriyorum. Bugün de ben karar verdim. Bugüne kadar iyi giden bir Volkan'dı ama yine Volkan'da suç. Sistemle ilgili tercih yanlışı oldu. Belki yine yenilirdik ama ilk yarıda 3 gol yemezdik" açıklamasını yaptı.

Cevabı belli oldu: Dursun Özbek'ten Volkan Demirel'e teklif!
Cevabı belli oldu: Dursun Özbek'ten Volkan Demirel'e teklif!

Spor

Cevabı belli oldu: Dursun Özbek'ten Volkan Demirel'e teklif!
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Volkan Demirel kararını açıkladı! Aman dikkat...
Volkan Demirel kararını açıkladı! Aman dikkat...

Spor

Volkan Demirel kararını açıkladı! Aman dikkat...

Volkan Demirel yeni transferi duyurdu
Volkan Demirel yeni transferi duyurdu

Spor

Volkan Demirel yeni transferi duyurdu

Volkan Demirel Fenerbahçe’yle anlaşmak için İstanbul’da! İşte o açıklama
Volkan Demirel Fenerbahçe’yle anlaşmak için İstanbul’da! İşte o açıklama

Spor

Volkan Demirel Fenerbahçe’yle anlaşmak için İstanbul’da! İşte o açıklama

Volkan Demirel: "5 gollü galibiyet aldığımız için mutluyuz"
Volkan Demirel: "5 gollü galibiyet aldığımız için mutluyuz"

Spor

Volkan Demirel: "5 gollü galibiyet aldığımız için mutluyuz"

Volkan Demirel: Memnun değilim
Volkan Demirel: Memnun değilim

Spor

Volkan Demirel: Memnun değilim

Beraberlik Volkan Demirel'i sevindirdi
Beraberlik Volkan Demirel'i sevindirdi

Spor

Beraberlik Volkan Demirel'i sevindirdi

Hatayspor geri döndü!
Hatayspor geri döndü!

Spor

Hatayspor geri döndü!

Volkan Demirel bir rekor daha kırarak tarihe geçti
Volkan Demirel bir rekor daha kırarak tarihe geçti

Spor

Volkan Demirel bir rekor daha kırarak tarihe geçti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23