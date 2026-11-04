Stuttgartlı yıldız çok etkilendi: Sadece Galatasaray'da oynarım

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında sahasında Stuttgart'ı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Bilal El Khannouss, Türkiye'de oynama ihtimaline ilişkin konuştu. HT Spor'a açıklamalarda bulunan 22 yaşındaki Faslı futbolcu, "Galatasaray'dan teklif aldın mı?" sorusuna "Allah bilir" yanıtını verdi. Türkiye'de oynayıp oynamayacağı sorulduğunda ise tercihini Galatasaray'dan yana ifade etti.

El Khannouss, "İnşallah beni Türkiye'de görürsünüz. Ama şunu söylemeliyim: Sadece Galatasaray'da oynarım" dedi.

OSIMHEN'E ÖVGÜ

Galatasaray'ın forveti Victor Osimhen hakkında da konuşan El Khannouss, "Osimhen dünya çapında, üst düzey bir forvet. Bence burada Galatasaray'da harika işler çıkarıyor. Umarım kupalar ve şampiyonluklar kazanmanızda size yardımcı olur" ifadelerini kullandı.