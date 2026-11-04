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Dünya
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İşte Trump’ın hezimetine siyasilerin yorumları: ABD 'halkı bölmeyin birleştirin' mesajı verdi

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İşte Trump’ın hezimetine siyasilerin yorumları: ABD 'halkı bölmeyin birleştirin' mesajı verdi

ABD'de 36 eyalette gerçekleştirilen ara seçimlerde Cumhuriyetçiler hem Senatoda hem de Temsilciler Meclisinde çoğunluğu kaybederken, ABD siyasetinin önemli isimleri sonuçları değerlendirdi. ABD'nin eski Demokrat Başkanı Barack Obama, "Bu gece Amerikan halkı açık bir mesaj gönderdi, insanları bölmek yerine bir araya getiren bir siyaset ve karşılaştıkları zorluklara somut çözümler sunan liderler istiyorlar" dedi. Bağımsız Senatör Bernie Sanders ise, "Demokratlar, şimdi Temsilciler Meclisi ve Senatoyu kontrol edecek ve Trump yaptıklarından sorumlu tutulacak" paylaşımında bulundu.

#1
Foto - İşte Trump’ın hezimetine siyasilerin yorumları: ABD 'halkı bölmeyin birleştirin' mesajı verdi

ABD'de düzenlenen ara seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre Kongrede dengelerin Cumhuriyetçiler aleyhine değişmesinin ardından siyasetin önemli isimlerinden açıklamalar geldi. ABD halkı, Kongredeki yeni dağılımın yanı sıra 36 eyalette valileri ve yerel meclisleri belirlemek için sandık başına gitti. Resmi olmayan ilk sonuçlara göre, Cumhuriyetçiler hem Senatoda hem de Temsilciler Meclisinde çoğunluğu kaybetti.

#2
Foto - İşte Trump’ın hezimetine siyasilerin yorumları: ABD 'halkı bölmeyin birleştirin' mesajı verdi

ABD'nin eski Demokrat Başkanı Barack Obama, seçim sonuçlarının netleşmeye başlamasının ardından, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan açıklama yaptı. Obama, "Bu gece Amerikan halkı açık bir mesaj gönderdi, insanları bölmek yerine bir araya getiren bir siyaset ve karşılaştıkları zorluklara somut çözümler sunan liderler istiyorlar." ifadesini kullandı.

#3
Foto - İşte Trump’ın hezimetine siyasilerin yorumları: ABD 'halkı bölmeyin birleştirin' mesajı verdi

ABD Başkanı Donald Trump'ın 2 yıl daha görev süresi olduğuna işaret eden Obama, "Şimdi yapmamız gereken, kolları sıvayıp, elimizden geldiği her alanda değişiklikler yapmak, daha fazla zararın önünü almak ve geleceğin temellerini atmaktır." görüşünü paylaştı.

#4
Foto - İşte Trump’ın hezimetine siyasilerin yorumları: ABD 'halkı bölmeyin birleştirin' mesajı verdi

- "Trump yaptıklarından sorumlu tutulacak" ABD'li bağımsız Senatör Bernie Sanders da paylaşımında, "Demokratlar, şimdi Temsilciler Meclisi ve Senatoyu kontrol edecek ve Trump yaptıklarından sorumlu tutulacak." açıklamasında bulundu. Senato ve Temsilciler Meclisinin Demokratların kontrolüne geçmesinin "muhteşem" olduğunu belirten Sanders, "Artık bahanemiz yok." ifadesini kullandı.

#5
Foto - İşte Trump’ın hezimetine siyasilerin yorumları: ABD 'halkı bölmeyin birleştirin' mesajı verdi

- Beyaz Saray İletişim Direktörü'nden "Trump hala başkanınız" hatırlatması Öte yandan, seçim sonuçlarının ardından Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung'un yaptığı paylaşım da dikkati çekti. Cheung, paylaşımında "Donald Trump, ABD Başkanı'dır. Hala başkanınızdır." ifadesine yer verdi.

#6
Foto - İşte Trump’ın hezimetine siyasilerin yorumları: ABD 'halkı bölmeyin birleştirin' mesajı verdi

- Musk'tan "esprili" paylaşım SpaceX ve Tesla'nın kurucusu ve Cumhuriyetçilere yakınlığıyla bilinen Elon Musk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Görünüşe göre seçimlere müdahale eden uzay lazerlerim bu sefer işe yaramadı." ifadesini kullandı.

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