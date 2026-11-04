İşte Trump’ın hezimetine siyasilerin yorumları: ABD 'halkı bölmeyin birleştirin' mesajı verdi

ABD'de 36 eyalette gerçekleştirilen ara seçimlerde Cumhuriyetçiler hem Senatoda hem de Temsilciler Meclisinde çoğunluğu kaybederken, ABD siyasetinin önemli isimleri sonuçları değerlendirdi. ABD'nin eski Demokrat Başkanı Barack Obama, "Bu gece Amerikan halkı açık bir mesaj gönderdi, insanları bölmek yerine bir araya getiren bir siyaset ve karşılaştıkları zorluklara somut çözümler sunan liderler istiyorlar" dedi. Bağımsız Senatör Bernie Sanders ise, "Demokratlar, şimdi Temsilciler Meclisi ve Senatoyu kontrol edecek ve Trump yaptıklarından sorumlu tutulacak" paylaşımında bulundu.