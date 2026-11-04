Tarihi gece yaşanacak: Şampiyonlar Ligi tarihine geçecek maç!
Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında oynanacak Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe maçı tarihe geçecek. Emre Belözoğlu ve Arda Turan'ı karşı karşıya getirecek müsabaka, bir ilke sahne olacak.
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Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında oynanacak Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe maçı tarihe geçecek. Emre Belözoğlu ve Arda Turan'ı karşı karşıya getirecek müsabaka, bir ilke sahne olacak.
Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın yerine teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu getirildi. Belözoğlu yönetimindeki Fenerbahçe, Şampiyonar Ligi'nin 5. haftasında Shakhtar Donetsk deplasmanına çıkacak.
Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği müsabaka, Şampiyonlar Ligi tarihine de geçecek.
Emre Belözoğlu ve Arda Turan'ın kozlarını paylaşacağı karşılaşma, Şampiyonlar Ligi'nde 2 Türk teknik direktörün karşı karşıya geleceği ilk maç olarak kayıtlara geçecek.
Bu dev karşılaşma şimdiden merak ediliyor.
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