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Tarihi gece yaşanacak: Şampiyonlar Ligi tarihine geçecek maç!

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Tarihi gece yaşanacak: Şampiyonlar Ligi tarihine geçecek maç!

Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında oynanacak Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe maçı tarihe geçecek. Emre Belözoğlu ve Arda Turan'ı karşı karşıya getirecek müsabaka, bir ilke sahne olacak.

#1
Foto - Tarihi gece yaşanacak: Şampiyonlar Ligi tarihine geçecek maç!

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın yerine teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu getirildi. Belözoğlu yönetimindeki Fenerbahçe, Şampiyonar Ligi'nin 5. haftasında Shakhtar Donetsk deplasmanına çıkacak.

#2
Foto - Tarihi gece yaşanacak: Şampiyonlar Ligi tarihine geçecek maç!

Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği müsabaka, Şampiyonlar Ligi tarihine de geçecek.

#3
Foto - Tarihi gece yaşanacak: Şampiyonlar Ligi tarihine geçecek maç!

Emre Belözoğlu ve Arda Turan'ın kozlarını paylaşacağı karşılaşma, Şampiyonlar Ligi'nde 2 Türk teknik direktörün karşı karşıya geleceği ilk maç olarak kayıtlara geçecek.

#4
Foto - Tarihi gece yaşanacak: Şampiyonlar Ligi tarihine geçecek maç!

Bu dev karşılaşma şimdiden merak ediliyor.

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