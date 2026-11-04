Benzinli mi dizel mi? İkinci el şampiyonu belli oldu!

EN HIZLI SATILAN ELEKTRİKLİ ARAÇLAR Bir zamanlar neredeyse tamamen Tesla'nın hakimiyetinde olan bir pazarda, her zamankinden daha fazla seçenek var. Ancak Eylül ayında, en hızlı satılan ikinci el elektrikli araç modellerinin ilk 10'unda Tesla yoktu. Listede Lucid veya Rivian modelleri de bulunmuyordu. Bazı ülkelerde en hızlı satılan elektrikli araçlar, şaşırtıcı bir şekilde Audi Q4 E-tron Sportback, ardından Toyota bZX4 ve Lexus RZ 300e oldu. Bu da ikinci el elektrikli araç müşterilerinin herkes gibi olmaya başladığını gösteriyor: Sadece küçük, pratik, biraz sıra dışı bir tasarıma ve güzel bir iç mekana sahip bir şey istiyorlar. Listede ayrıca Honda Prologue, BMW iX ve hatta Polestar 2 de yer alıyordu.