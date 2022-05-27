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Spor Volkan Demirel Karagümrük'ten ayrıldı mı? Volkan Demirel hangi takımla anlaştı?
Spor

Volkan Demirel Karagümrük'ten ayrıldı mı? Volkan Demirel hangi takımla anlaştı?

Volkan Demirel neden Karagümrük’ten ayrıldı. Uzun yıllar boyunca Fenerbahçe forması giyen Volkan Demirel, teknik direktörlük kariyerine Karagümrük ile başladı. Futbolseverler ise Demirel ile Karagümrük’ün yollarını neden ayırdığını araştırmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2022-05-27 12:55:00 -
Volkan Demirel Karagümrük'ten ayrıldı mı? Volkan Demirel hangi takımla anlaştı?

Fatih Karagümrük 2021-2022 sezonunu topladığı 57 puanla 8.sırada tamamladı. Karagümrük'te flaş bir ayrılık yaşandı. Teknik direktör Volkan Demirel, Karagümrük ile yollarını ayırdı.

Volkan Demirel Karagümrük'ten ayrıldı mı? Volkan Demirel hangi takımla anlaştı?

Teknik direktör Volkan Demirel, Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük ile yollarının ayrıldığını bildirdi.

Demirel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Fatih Karagümrük Kulübü ile olan yolculuğumuz bugün itibarıyla başkan Süleyman Hurma'nın isteği doğrultusunda tamamlandı. Futbolcu arkadaşlarıma, başarımız için emek veren herkese ve onlar için mücadele etmekten büyük gurur duyduğum taraftara sonsuz teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.

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