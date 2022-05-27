Volkan Demirel Karagümrük'ten ayrıldı mı? Karagümrük teknik direktörü Volkan Demirel neden istifa etti?

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımla görevinden ayrıldığını açıkladı. Demirel, Başkan Süleyman Hurma'nın isteği üzerine istifa ettiğini ifade etti. Volkan Demirel'in veda paylaşımı: "Fatih Karagümrük Kulubü ile olan yolculuğumuz bugün itibari ile Başkan Süleyman Hurma'ın isteği doğrultusunda tamamlandı. Futbolcu arkadaslarıma, başarımız için emek veren herkese ve onlar için mücadele etmekten büyük gurur duyduğum taraftara sonsuz teşekkür ediyorum."

Volkan Demirel kimdir?

Volkan Demirel 27 Ekim 1981 Fatih İstanbul'da doğdu. Kaleci pozisyonunda görev almış eski millî futbolcu, futbol yorumcusu ve teknik direktör. Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'ü çalıştırmaktadır. Volkan Demirel profesyonel futbolculuk kariyerine 2000 yılında Kartalspor'da başladı. 2002 yılında Fenerbahçe'ye transfer oldu. Burada beş Süper Lig, iki Türkiye Kupası ve üç Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı. 2004'ten itibaren Türkiye millî takımının formasını giyen futbolcu, 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele etmiştir. 2 Eylül 2019 tarihinde futbolu bırakan Volkan Demirel, 2021 yılına kadar Fenerbahçe'de yardımcı antrenör olarak görev yaptı. 2021 Aralık ayında Fatih Karagümrük takımında teknik direktörlük görevine başlamıştı.