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Spor Volkan Demirel için algı yapılmıştı, Okan Buruk'un Galatasaray performansı olay oldu!
Spor

Volkan Demirel için algı yapılmıştı, Okan Buruk'un Galatasaray performansı olay oldu!

Yeniakit Publisher
2023-11-13 20:57:00 - 2023-11-13 21:06:27
Volkan Demirel için algı yapılmıştı, Okan Buruk'un Galatasaray performansı olay oldu!

Trendyol Süper Lig'de Volkan Demirel'in yönettiği Hatayspor, Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederek liderlikten etmiş, sonrasında ise Volkan Demirel hedef alınarak algı yaratılmıştı. İşte detaylar..

Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olmuş ve mücadeleden 4-2 mağlup ayrılmıştı. Maçın ardından Volkan Demirel'in oyuncu dizilişi gündem olmuş ve algıların hedefi haline gelmişti.

Volkan Demirel, Galatasaray'a farklı çıktı!
Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında evinde Galatasaray'ı konuk etmiş ve mücadeleden 2-1 galibiyetle ayrıldı. Daha sonrasında ise tekrar algıların hedefi haline gelen Volkan Demirel, Galatasaray'ı liderlikten eden dizlişiyle olay olmuş "Neden Fenerbahçe maçına böyle çıkmadı?" sorularını almıştı.


Volkan Demirel, 2021-22 sezonunda Fenerbahçe'yi yaralamıştı!
Volkan Demirel teknik direktör olarak Fenerbahçe'ye karşı çıktığı 4 mücadeleden 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle ayrıldı. 2021-22 sezonunda Fatih Karagümrük'ün başındayken Fenerbahçe'ye karşı iki maçtada beraberlik alarak şampiyonluk yolunda ağır yara vermişti.

Galatasaray'a karşı ilk galibiyeti bu sezon!
Volkan Demirel'in Galatasaray'a karşı teknik adam olarak çıktığı karşılaşmalarda ilk galibiyetini bu sezon alırken daha öncesinde ise 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet almıştı.

En fazla mağlubiyeti Galatasaray'a karşı!
Okan Buruk Galatasaray'ı 3 kez yendi ancak bunların sadece 1'i Süper Lig'de. O da Başakşehir ile şampiyonluğa ulaştığı sezon deplasmanda Galatasaray'a karşı aldığı galibiyetti. Buruk ayrıca sarı kırmızılardan en fazla mağlubiyet alan teknik adam. 2'si Türkiye Kupası, 8'i Süper Lig olmak üzere Galatasaray'a karşı tam 10 maçta sahadan yenik olarak ayrıldı. Galatasaray'ın o sezon şampiyonluk iddiası bulunmuyordu.
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En fazla galibiyeti Fenerbahçe'ye karşı!
Okan Buruk, Fenerbahçe'ye karşı çıktığı 12 karşılaşmada 4 kez galibiyetle ayrılırken, 1 beraberlik ve 7 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Buruk'un en dikkat çeken sezonu 2018-19
Okan Buruk, 2018-19 sezonunda Ç.Rizespor'un başındayken, Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray'ı ağırlamıştı. Galatasaray, o sezon şampiyonluk yolunda Başakşehir ile başa baş mücadele veriyordu. Sarı-kırmızılılar 90. dakikaya 2-1 yenik girerken, 90+2 ve 90+7. dakikalarda sahneye Mbaye Diagne çıktı ve Galatasaray'ı 3-2 galibiyete taşıdı. Galatasaray o sezonu Başakşehir'in 2 puan önünde şampiyon olarak tamamlamıştı.

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