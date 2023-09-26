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Spor Volkan Demirel bir rekor daha kırarak tarihe geçti
Spor

Volkan Demirel bir rekor daha kırarak tarihe geçti

Yeniakit Publisher
2023-09-26 10:16:00 -
Volkan Demirel bir rekor daha kırarak tarihe geçti

Hatayspor’un Trabzonspor karşısındaki geri dönüşü Volkan Demirel için de çok önemliydi. Futbolculuk ve teknik direktörlük kariyerinde Trabzonspor’a karşı Süper Lig’de 26 maçta hiç mağlup olmayan Demirel seriyi 27 maça çıkarttı! Ancak Volkan Demirel bu unvanını sürdürmesinin yanı sıra bir rekoru daha kırarak tarihe geçti...

Süper Lig’in 6. haftasının kapanış maçında Hatayspor sahasında Trabzonspor’u konuk etti. Beşiktaş’ı 3-0’la geçen Fırtına, Hatay karşısında da Edin Visca ve Paul Onuachu’nun golleriyle 2-0 öne geçmesine rağmen Bordo-Beyazlılar uzun yıllar unutulmayacak bir geri dönüşe imza attı. 72’de Rivas umutlandırdı, 88’de Ze Lamkel beraberliği getirdi, 90+7’de ise Dele Bashiru sahneye çıktı, Mersin Stadyumu’nu yıktı, Hatay’a 3 puanı getiren golü kaydetti... 

Bu geri dönüş sadece Hatayspor için önemli değildi... Teknik direktör Volkan Demirel için de ayrı bir anlam ifade ediyordu. Futbolculuk ve teknik direktörlük kariyerinde Trabzonspor’a karşı Süper Lig’de 26 maçta hiç mağlup olmayan tecrübeli futbol adamı tam bu unvanını kaybedecekti ki öğrencilerini onun yüzünü kara çıkartmadı! 3-2’lik müthiş dönüşle Volkan Demirel’in, Trabzonspor karşısındaki yenilmezlik serisi tam 27 maça çıktı. 

Dele-Bashiru noktayı koydu

Hatayspor, 2-0 geriye düştüğü maçta müthiş bir geri dönüşe imza atarak Trabzonspor’u 3-2 mağlup etti. 90+7’de Dele-Bashiru, ceza alanı dışından harika vurdu, rakip savunmanın ayaklarına çarpan top, Uğurcan’ı yanılttı ve top ağlarla buluştu. Bu golün ardından büyük sevinç yaşayan futbolcular, taraftarlarıyla bütünleşti. Dele-Bashiru, ligde 6 maçta 4 gol, 1 de asist yaptı. 

Ligde ilk kez... 
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Ligde 5 maçtır bileği bükülmeyen Hatayspor, dün de 2-0’dan 3-2 yenerek, yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı. Hatayspor, lig tarihinde ilk kez 2 farklı geriye düştüğü bir karşılaşmayı kazandı. Hatayspor’un da Süper Lig’deki en uzun serisi oldu. Aynı zamanda lig tarihinin en uzun yenilmezlik serisi de Volkan Demirel ile geldi. Hatayspor’un 20-21 ve 21-22’de Ömer Erdoğan’la 5 maçlık serisi vardı. Hatayspor gelecek maç Sivasspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. 

Lamkel: Cevap verdik... 

Hataysporlu DidierLamkel Ze, dünkü performansıyla göz doldurdu. 88. dakikada takımının beraberlik golünü atan Lamkel, takımını ateşledi. Kazanılan zaferin ardından da konuşan Lamkel, “Trabzonspor’un yaptığı şey uzun top oynamak ya da orta açmak. Bu da bizim cevap verebileceğimiz bir oyundu. Gol atmam önemli değil, kazanmamız önemli. Süper bir dönüş oldu. Çok mutluyuz” dedi. 

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