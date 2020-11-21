Voleybol:Toplu Sonuç
AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 16. haftasında 3, Misli.com Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında iki maç oynandı.
ANKARA (AA) - Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'ne 18'inci, AXA Sigorta Efeler Ligi'ne ise 16'ncı hafta maçlarıyla devam edildi.
AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 3, Misli.com Sultanlar Ligi'nde ise bugün 2 maç oynandı.
Liglerde oynanan maçların sonuçları şöyle:
- AXA Sigorta Efeler Ligi
Arhavi Voleybol-Tokat Belediye Plevne: 2-3
Bursa Büyükşehir Belediyespor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 3-1
Sorgun Belediyespor-Fenerbahçe HDI Sigorta: 0-3
- Misli.com Sultanlar Ligi
VakıfBank-Türk Hava Yolları: 2-3
Beşiktaş-Nilüfer Belediyespor: 1-3