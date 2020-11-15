  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Voleybolda Haliliye Belediyespor-Arkas Spor maçına koronavirüs engeli
Spor

Voleybolda Haliliye Belediyespor-Arkas Spor maçına koronavirüs engeli

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 15. haftasında yapılacak Haliliye Belediyespor-Arkas Spor maçı, Şanlıurfa temsilcisindeki koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi

Yeniakit Publisher
2020-11-15 14:45:04 -
Voleybolda Haliliye Belediyespor-Arkas Spor maçına koronavirüs engeli

ŞANLIURFA (AA) - AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 15. haftasında oynanması planlanan Haliliye Belediyespor-Arkas Spor maçı, Şanlıurfa temsilcisindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

Haliliye Belediyespor'dan yapılan açıklamada, "Haliliye Belediyespor Voleybol Takımı'mızın, AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 15. haftasında bugün sahasında oynayacağı Arkas Spor maçı, 2 oyuncumuzda pozitif vakaya rastlanılması nedeniyle ileri bir tarihe tehir edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Takım camiasına geçmiş olsun dileği paylaşılan açıklamada, oyuncuların bir an önce sağlıklarına kavuşmasının temenni edildiği kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
DEVA Partili ismin Ahmet Kekeç paylaşımı binlerce tepki aldı
Siyaset

DEVA Partili ismin Ahmet Kekeç paylaşımı binlerce tepki aldı

“Her partinin adamı” nâmıyla bilinen DEVA Partisi Kurucu Üyesi Ahmet Faruk Ünsal, değerli gazeteci Ahmet Kekeç’in vefat ettiği gün yaptığı p..
Paşinyan'ın son çırpınışları! İstifaya çağıran muhalif suikast suçuyla tutuklandı
Dünya

Paşinyan'ın son çırpınışları! İstifaya çağıran muhalif suikast suçuyla tutuklandı

Azerbaycan ordusunun başarısı karşısında hezimete uğrayarak Dağlık Karabağ'ı vermek zorunda kalan Ermenistan Başbakanı Paşinyan, kendisine i..
Fahrettin Koca'ya çağrı yapan Ekrem İmamoğlu'na vatandaştan çağrı
Gündem

Fahrettin Koca'ya çağrı yapan Ekrem İmamoğlu'na vatandaştan çağrı

Artan koronavirüs vaka sayılarıyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı suçlayarak 'tedbir almada gecikiyorsunuz' çağrısında bulunan İstan..
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay