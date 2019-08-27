Voleybolda fikstür çekildi

ANKARA - Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi'nde 2019-2020 sezonu fikstürü çekildi.

Volley Hotel'de gerçekleştirilen fikstür çekimine Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve kulüp temsilcileri katıldı.

Üstündağ, yaptığı konuşmada, yeni sezonda mücadele edecek tüm takımlara başarı diledi.

FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Türkiye'yi Eczacıbaşı VitrA ve VakıfBank'ın temsil edeceğini hatırlatan Üstündağ, "Türk voleybolu Avrupa ve dünyada çok önemli bir yerde." dedi.

Üstündağ, Türkiye'nin 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yaptığına işaret ederek, "Milli takımımız şampiyonaya iyi başladı. İnşallah müsabakalar sonunda arzu ettiğimiz, hedeflediğimiz dereceleri elde ederiz. Ardından Avrupa Olimpiyat Kıta Elemeleri var. Takımımızın olimpiyatlara katılmasının, Türk voleybolu adına çok önemli olacağını biliyoruz. Milli takımımıza başarılar diliyorum. Milli takımın oluşmasında hiç kuşkusuz en büyük pay kulüplerimizin. Kulüplerimizin voleybola vermiş olduğu destek, emek takdire şayan." ifadelerini kullandı.

Vestel Venus Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi'nde 12'şer takım mücadele edecek. Sezon Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 12 Ekim, Efeler Ligi'nde ise 27 Ekim'de başlayacak.

Normal sezonda ilk 8 sırayı alan takımlar play-off'a kalacak. Son 4 takım ise baraj etabı maçları oynayacak. Lig sıralamasında öncelikle galibiyet sayısına bakılacak.

Liglerde ilk hafta maçlarının programı şöyle:





- Vestel Venus Sultanlar Ligi

Fenerbahçe Opet-Türk Hava Yolları

Karayolları-Beşiktaş

Atlas Global Yeşilyurt-PTT

Nilüfer Belediyespor-Galatasaray



VakıfBank-Aydın Büyükşehir Belediyespor



Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Eczacıbaşı VitrA





- Efeler Ligi

Arkas Spor-Belediye Plevne

Spor Toto-Sorgun Belediyespor

Fenerbahçe HDI Sigorta-Halkbank

Ziraat Bankası-İstanbul Büyükşehir Belediyespor

Galatasaray-İnegöl Belediyespor

Bursa Büyükşehir Belediyespor-Arhavi Voleybol