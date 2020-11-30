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Spor Voleybolcu Yeliz Başa, kariyerini Tayland'da sürdürecek
Spor

Voleybolcu Yeliz Başa, kariyerini Tayland'da sürdürecek

Tecrübeli oyuncu, daha önce de formasını giydiği Nakhon Ratchasima The Mall VC'ye transfer oldu

Yeniakit Publisher
2020-11-30 11:18:54 -
Voleybolcu Yeliz Başa, kariyerini Tayland'da sürdürecek

İSTANBUL (AA) - Türk voleybolcu Yeliz Başa, Tayland'ın Nakhon Ratchasima The Mall VC ekibiyle anlaştı.

Geçen sezon Porto Riko'nun Llaneras de Toa Baja ekibinde oynayan 33 yaşındaki pasör çaprazı ikinci kez Nakhon Ratchasima The Mall VC forması giyecek. Tecrübeli voleybolcu, bu ekiple 2018-2019 sezonunda şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

Türkiye'de Beşiktaş ve Halkbank formaları giyen Yeliz, son sezonlarda Endonezya, Vietnam, Çekya, Japonya ve Güney Kore ekiplerinin kadrosunda yer almıştı.

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