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Spor Voleybol: Toplu sonuç
Spor

Voleybol: Toplu sonuç

- Misli.com Sultanlar Ligi'nde 6, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ise 1 maç oynandı

Yeniakit Publisher
2020-12-02 20:57:45 -
Voleybol: Toplu sonuç

ANKARA (AA) - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında 6, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 1 karşılaşma yapıldı.

Maçlarda alınan sonuçlar şöyle:


- Misli.com Sultanlar Ligi

İlbank-Galatasaray HDI Sigorta: 0-3

Kuzeyboru-Türk Hava Yolları: 2-3

Fenerbahçe Opet-PTT: 3-1

Sarıyer Belediyespor-VakıfBank: 0-3

Beşiktaş-Çan Gençlik Kalespor: 0-3

Eczacıbaşı VitrA-Nilüfer Belediyespor: 2-3


- AXA Sigorta Efeler Ligi

Ligin 9. haftasından ertelenen maçta Altekma, deplasmanda Solhanspor'u 3-1 mağlup etti.



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