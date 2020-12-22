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Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Spor

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

İlbank: 0 - VakıfBank: 3

Yeniakit Publisher
2020-12-22 14:08:43 -
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Bilal Çağlar, Ayşim Erginay

İlbank: Mori, Birgül Parlak, Ceyda Durukan, Yağmur Karaoğlu, Ezgi Arslan, Jack (Ceren Önal, Yaprak Erkek, Eylül Karadaş, Yasemin Özel, Melda Güler, Tuğçe Öcal)

VakıfBank: Kübra Çalışkan, Ognjenovic, Michelle, Rasic, Gözde Yılmaz, Tuğba Şenoğlu (Ayça Aykaç, Haak, Canzu Özbay)

Setler: 20-25, 12-25, 19-25

Süre: 65 dakika (22, 20, 23)


ANKARA (AA) - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi 6. hafta erteleme maçında VakıfBank, deplasmanda İlbank'ı 3-0 yendi.

Lider VakıfBank, bu sonuçla ligde 23. galibiyetini elde etti.

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