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Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Spor

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Nilüfer Belediyespor: 2 - Karayolları: 3

Yeniakit Publisher
2020-12-20 18:46:55 -
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Ebru Kaya, Ramazan Çevik

Nilüfer Belediyespor: Fulden Ural, Merve Nezir, Buse Ünal, Wilhite, Yasemin Yıldırım, Maglio (Buse Kayacan, Aslı Tecimer, Sıla Özyürek, Merve Tanıl)

Karayolları: Gerasymova, Havili, Ezgi Akyaldız, Ayçin Akyol, Tuğçe Ceyhan, Burcu Yüzgenç (Gülçin Doğan, Selin Navruz, Seda Aslanyürek, Kübra Kegan, Fatmanur Yılmaz)

Setler: 21-25, 21-25, 25-17, 25-18, 8-15

Süre: 137 dakika (32, 33, 27, 28, 17)

BURSA (AA) - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 24. haftasında Karayolları, Nilüfer Belediyespor'u deplasmanda 3-2 yendi.

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