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Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Spor

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 0 - İlbank: 3

Yeniakit Publisher
2020-12-20 16:34:20 -
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Onur Çoşkun, Aylin Nazire Turnaoğlu

Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Dilara Elmacıoğlu, Zekiye Ünal, Ceren Erdinç, Fatma İklimya Demir, Nazlı Polat, Gözde Nur Turan (Buse Kaygısız, Açelya Özman)

İlbank: Eylül Karadaş, Birgül Parlak, Melda Güler, Mambru, Ezgi Arslan, Ceyda Durukan (Ceren Önal, Ceren Çınar, Yaprak Erkek, Tuğçe Öcal, Yasemin Özel, Yağmur Karaoğlu)

Setler: 20-25, 10-25, 8-25

Süre: 19, 19, 16 (54 dakika)


İSTANBUL (AA) - Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi 24. hafta müsabakasında İlbank, deplasmanda Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 mağlup etti.

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