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Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Spor

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

PTT: 3 - Çan Gençlik Kalespor: 2

Yeniakit Publisher
2020-12-20 15:55:30 -
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Başkent

Hakemler: Erhan Alparslan, İlknur Çakar

PTT: Bahar Akbay, Dimitrova, Yağmur Mislina Kılıç, Vuchkova, Cansu Aydınoğulları, Mejia (Simay Kurt, Dilşad Nur Kavas, Merve Tanyel, Su Zent, Suna Alan Aysun, Ceyda Aktaş)

Çan Gençlik Kalespor: Sıla Çalışkan, Souza, Nur Sena Kasap, Borgo, Braga, Hande Naz Şimşek (Işıl Öz, Dilara Bağcı, Elif Boran, Simay Gazi, Dilan Yaşar)

Setler: 25-23, 25-27, 25-10, 23-25, 17-15

Süre: 137 dakika (26, 35, 23, 28, 25)


ANKARA (AA) - Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 24. haftasında PTT, Çan Gençlik Kalespor'u 3-2 yendi.

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