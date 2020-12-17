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Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Spor

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

PTT: 3 - Sarıyer Belediyespor: 1

Yeniakit Publisher
2020-12-17 17:56:57 -
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Başkent

Hakemler: Erhan Alparslan, Ali Sarıkuzu

PTT: Mejia, Su Zent, Dimitrova, Yağmur Mislina Kılıç, Vuchkova, Cansu Aydınoğulları (Simay Kurt, Ceyda Aktaş, Merve Tanyel, Bahar Akbay, Dilşad Nur Kavas)

Sarıyer Belediyespor: Strumilo, Merve İkbal Albayrak, Çağla Erdem, Rigdon, Abdulazimova, Gizem Mısra Aşçı (Sinem Bayazıt, Dilara Bilge, İrem Çor ,Bashnakova, Şeyma Nur Akbulut)

Setler: 25-19, 20-25, 25-20, 25-19

Süre: 101 dakika (22, 27, 27, 25)


ANKARA (AA) - Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında PTT, Sarıyer Belediyespor'u 3-1 yendi.

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