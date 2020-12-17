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Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Spor

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Karayolları: 1 - Eczacıbaşı VitrA: 3

Yeniakit Publisher
2020-12-17 15:22:45 -
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Koray Yılmazgil, İlknur Çakar

Karayolları: Havili, Ezgi Akyaldız, Ayçin Akyol, Tutku Burcu Yüzgenç, Tuğçe Ceyhan, Gerasymova (Gülçin Doğan, Selin Navruz, Seda Aslanyürek, Kübra Kegan, Fatmanur Yılmaz, Ezgi Kara)

Eczacıbaşı VitrA: Elif Şahin, Hande Baladın, Ogbogu, Boskovic, Fatma Yıldırım, Beyza Arıcı (Melisa Memiş, Simge Aköz, Thompson, Saliha Şahin, Yasemin Güveli)

Setler: 18-25, 19-25, 25-22, 13-25

Süre: 109 dakika (26, 28, 31, 24)


ANKARA (AA) - Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında Eczacıbaşı VitrA, Karayolları'nı 3-1 yendi.

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