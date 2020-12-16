Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
VakıfBank: 3 - Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 0
Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: Aylin Nazire Turnaoğlu, Uğur Ateş
VakıfBank: Kübra Çalışkan, Cansu Özbay, Tuğba Şenoğlu, Rasic, Haak, Guimaraes (Gizem Örge Güner, Ayça Aykaç, Ayşe Melis Gürkaynak, Meliha İsmailoğlu, Gözde Yılmaz)
Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Dilara Elmacıoğlu, Zekiye Ünal, Ceren Erdinç, Fatma İklimya Demir, Nazlı Polat, Gözde Nur Turan, (Buse Kaygısız, Açelya Ozman)
Setler: 25-11, 25-12, 25-15
Süre: 54 dakika (14, 22, 18)
İSTANBUL (AA) - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında VakıfBank, Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 mağlup etti.