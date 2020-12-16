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Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Spor

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Çan Gençlik Kalespor: 1 - Nilüfer Belediyespor: 3

Yeniakit Publisher
2020-12-16 16:27:09 -
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Şehit Halil İbrahim Eriç

Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Barış Karakoyun

Çan Gençlik Kalespor: Sıla Çalışkan, Souza, Hande Naz Şimşek, Borgo, Braga, Nur Sena Kasap (Dilara Bağcı, Işıl Öz, Elif Boran, Simay Gazi, Dilan Yaşar)

Nilüfer Belediyespor: Fulden Ural, Merve Nezir, Buse Ünal, Wilhite, Yasemin Yıldırım, Maglio (Buse Kayacan, Sıla Özyürek, Merve Tanıl)

Setler: 25-23, 21-25, 14-25, 22-25

Süre: 115 dakika (29, 33, 25, 28)


ÇANAKKALE (AA) - Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında Nilüfer Belediyespor, deplasmanda Çan Gençlik Kalespor'u 3-1 mağlup etti.

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