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Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Spor

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Ligin 23. hafta mücadelesi yarın oynanacak maçlarla başlayacak

Yeniakit Publisher
2020-12-15 10:45:22 -
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

İSTANBUL (AA) - Misli.com Sultanlar Ligi'nin 23. hafta mücadelesi yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

Ligde 23. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

13.00 İlbank-Kuzeyboru (Başkent)

14.00 Çan Gençlik Kalespor-Nilüfer Belediyespor (Çan Şehit H. İbrahim Eriçi)

16.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Opet (Mimar Sinan)

17.30 VakıfBank-Beylikdüzü Voleybol İhtisas (VakıfBank Spor Sarayı)

17 Aralık Perşembe:

13.00 Karayolları-Eczacıbaşı VitrA (Başkent)

15.00 PTT-Sarıyer Belediyespor (Başkent)

Not: Galatasaray HDI Sigorta-Sistem9 Yeşilyurt ve Türk Hava Yolları-Beşiktaş maçları ertelendi.


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