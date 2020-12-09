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Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Spor

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Kuzeyboru: 0 - Nilüfer Belediyespor: 3

Yeniakit Publisher
2020-12-09 19:17:00 -
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Aksaray

Hakemler: Koray Yılmazgil, Halid Cerit

Kuzeyboru: Ikic, Arelya Karasoy, Mitchem, Sabriye Gönülkırmaz, Ceren Nur Domaç, Boskovic (Dilek Kınık, Gorrel, Humay Topaloğlu, Merve Cepni, Arzum Tezcan)

Nilüfer Belediyespor: Fulden Ural, Merve Nezir, Buse Ünal, Wilhite, Yasemin Yıldırım, Maglio (Buse Kayacan, Aslı Tecimer)

Setler: 25-27, 12-25, 20-25

Süre: 92 dakika (36, 25, 31)


AKSARAY (AA) - Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 15. hafta erteleme müsabakasında Nilüfer Belediyespor, deplasmanda Kuzeyboru'yu 3-0 yendi.

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