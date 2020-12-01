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Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Spor

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Ligde 20. hafta maçları yarın başlayacak

Yeniakit Publisher
2020-12-01 10:30:11 -
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

İSTANBUL (AA) - Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 20. haftası, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 20. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

13.00 İlbank-Galatasaray HDI Sigorta (Başkent)

14.00 Fenerbahçe Opet-PTT (Burhan Felek Vestel)

16.00 Kuzeyboru-Türk Hava Yolları (Aksaray)

16.00 Sarıyer Belediyespor-VakıfBank (Bahçeköy Orman Fakültesi)

16.30 Beşiktaş-Çan Gençlik Kalespor (Burhan Felek Vestel)

17.00 Eczacıbaşı VitrA-Nilüfer Belediyespor (Eczacıbaşı)

3 Aralık Perşembe:

13.00 Sistem9 Yeşilyurt-Karayolları (Burhan Felek Vestel)

15.30 Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

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