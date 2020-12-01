Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Ligde 20. hafta maçları yarın başlayacak
İSTANBUL (AA) - Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 20. haftası, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 20. hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın:
13.00 İlbank-Galatasaray HDI Sigorta (Başkent)
14.00 Fenerbahçe Opet-PTT (Burhan Felek Vestel)
16.00 Kuzeyboru-Türk Hava Yolları (Aksaray)
16.00 Sarıyer Belediyespor-VakıfBank (Bahçeköy Orman Fakültesi)
16.30 Beşiktaş-Çan Gençlik Kalespor (Burhan Felek Vestel)
17.00 Eczacıbaşı VitrA-Nilüfer Belediyespor (Eczacıbaşı)
3 Aralık Perşembe:
13.00 Sistem9 Yeşilyurt-Karayolları (Burhan Felek Vestel)
15.30 Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek Vestel)