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Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Spor

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Beşiktaş: 1 - Nilüfer Belediyespor: 3

Yeniakit Publisher
2020-11-21 19:15:15 -
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Akif Altın, İbrahim Acar

Beşiktaş: Ezgi Dilik, Rida, Erlalelitepe, Bengisu Aygün, Seray Altay, Ezgi Derin Taşdemir, Sude Pehlivan, (Göknur Silen, Deniz Hakyemez, Erce Kasapoğlu)

Nilüfer Belediyespor: Merve Tanıl, Deniz Emrelli, Sıla Özyürek, Maglio, Aslı Tecimer, Yasemin Yıldırım, (Fulden Ural, Buse Kayacan, Nazlıcan Yılmaz, Buse Ünal, Wilhite)

Setler: 18-25, 25-13, 21-25, 22-25

Süre: 24, 25, 26, 30 dakika (105)


İSTANBUL (AA) - Misli.com Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında Nilüfer Belediyespor, Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti.

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