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Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Spor

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Galatasaray HDI Sigorta: 3 - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 1

Yeniakit Publisher
2020-11-15 15:26:22 -
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Erdal Akıncı, Ramazan Çevik

Galatasaray HDI Sigorta: İlkin Aydın, Hazal Selin Arifoğlu, Çağla Akın, Kosheleva, Ergül Eroğlu, Ryhkliuk (Gizem Güreşen, Güldeniz Önal, Beran Yeşilırmak)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Ezgi Bektaş, Janset Cemre Erkul, Meryem Boz, Grothues, Hande Korkut, Aslıhan Kılıç (Berra Eren, Pınar Atasever, Pelin Özkılıçcı)

Setler: 19-25, 25-23, 25-21, 25-19

Süre: 110 dakika (23, 32, 28, 27)


İSTANBUL (AA) - Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, ağırladığı Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.


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