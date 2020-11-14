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Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Spor

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

- Sarıyer Belediyespor: 0 - Türk Hava Yolları: 3

Yeniakit Publisher
2020-11-14 18:00:23 -
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Bahçeköy Orman Fakültesi

Hakemler: Caner Çildir, Aylin Turnaoğlu

Sarıyer Belediyespor: İrem Çor, Rigdon, Merve Albayrak, Dilara Bilge, Bashnakova, Abdulazimova (Gizem Aşçı, Çağla Erdem, Sinem Bayazıt, Çağla Erdem, Şeyma Akbulut, Strumilo, Yaren Hatipoğlu)

Türk Hava Yolları: Aslı Kalaç, Ebrar Karakurt, Şeyma Ercan, Büşra Şahin, Carlini, Kingdon (Berin Yıldırım, Ada Germen, Polen Ünver, Nursevil Aydınlar)

Setler: 22-25, 16-25, 14-25

Süre: 26, 26, 23 (75 dakika)


İSTANBUL (AA) - Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi 16. hafta müsabakasında Türk Hava Yolları, deplasmanda Sarıyer Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

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