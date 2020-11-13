  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Spor

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Beşiktaş: 0 - Fenerbahçe Opet: 3

Yeniakit Publisher
2020-11-13 16:03:49 -
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Ebru Kaya, Mehmet Topal

Beşiktaş: Rida, Bengisu Aygün, Seray Altay, Seda Aslanyürek, Sude Pehlivan, Ezgi Dilik (Erce Kasapoğlu, Ezgi Derin Taşdemir, Göknur Silen, Deniz Hakyemez)

Fenerbahçe Opet: Naz Aydemir Akyol, Mhajlovic, Bahar Toksoy, Ceren Kestirengöz, Bianka, Eda Erdem Dündar (Aylin Sarıoğlu, Lila Şengün, Cansu Çetin)

Setler: 20-25, 10-25, 14-25

Süre: 66 dakika (25, 21, 20)


İSTANBUL (AA) - Misli.com Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında Fenerbahçe Opet, Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tarih verdi! Altın için çılgın tahmin
Ekonomi

Tarih verdi! Altın için çılgın tahmin

Van Kuyumcular Derneği Başkanı Mehmet Yıldırımoğlu, altının gram fiyatının 2021'in ilk 6 ayı içerisinde 550 TL seviyelerinde seyredeceğini, ..
Kur’an düşmanı soysuza 4 ülke izin vermedi
Dünya

Kur’an düşmanı soysuza 4 ülke izin vermedi

Faşistliği ile bilinen ve Kur'an-ı Kerim yakan Danimarkalı ırkçı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan’a, Belçika, Fransa, Alm..
İstanbul Valiliği açıkladı! CHP'li belediyede görevden uzaklaştırma
Gündem

İstanbul Valiliği açıkladı! CHP'li belediyede görevden uzaklaştırma

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklama "(Küçükçekmece'deki park düzenlemesi) Parkın yenilenmesiyle ilgili işlemlerden sorumlu olduğu tespit ..
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay