  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Spor

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Türk Hava Yolları: 3 - Çan Gençlik Kalespor: 0

Yeniakit Publisher
2020-10-31 17:15:47 -
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Topal

Türk Hava Yolları: Carlini, Kingdon, Aslı Kalaç, Polen Ünver, Ebrar Karakurt, Büşra Şahin (Berin Yıldırım, Ada Germen, Nursevil Aydınlar)

Çan Gençlik Kalespor: Simay Gazi, Souza, Emine Arıcı, Borgo, Elif Boran, Hande Şimşek (Işıl Öz, Dilan Yaşar, Sıla Çalışkan, Braga)

Setler: 25-17, 25-20, 25-20

Süre: 73 dakika (21, 26, 26)


İSTANBUL (AA) - Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 13. hafta karşılaşmasında Türk Hava Yolları, Çan Gençlik Kalespor'u 3-0 yendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sahte kahraman Bülent Ecevit
Gündem

Sahte kahraman Bülent Ecevit

Gazeteci Yazar Fatih Uğurlu, gündemi değerlendirdi. Uğurlu, Bülent Ecevit'in sahte bir kahraman olduğunu dile getirdi.
Yeni ortaya çıktı: İzmir'de korkutan görüntü!
Gündem

Yeni ortaya çıktı: İzmir'de korkutan görüntü!

Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremle ilgili bölgeden dikkat ..
Deprem komşuyu da vurdu! 2 çocuk hayatını kaybetti
Gündem

Deprem komşuyu da vurdu! 2 çocuk hayatını kaybetti

Ege Denizi'nin Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem Yunan adalarında da etkili oldu. Deprem nedeniyle Sisam'da 2 ..
Satılık 2010 model BMW 320
Satılık 2010 model BMW 320

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay