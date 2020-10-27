Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
PTT: 1 - Türk Hava Yolları: 3
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Bilal Çağlar, Erkan Sarı
PTT: Ceyda Aktaş, Semra Özer, Vuchkova, Dimitrova, Bahar Akbay, Cansu Aydınoğulları (Simay Kurt, Dilşad Kavas Nur, Mislina Yağmur Kılıç, Merve Tanyel, Su Zent)
Türk Hava Yolları: Kingdon, Carlini, Aslı Kalaç, Şeyma Ercan, Büşra Şahin, Ebrar Karakurt (Berin Yıldırım, Ada Germen, Polen Ünver, Özge Nur Çetiner, Nursevil Gökbudak Aydınlar)
Setler: 17-25, 26-24, 23-25, 17-25
Süre: 115 dakika (24, 35, 31, 25)
ANKARA (AA) - Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında Türk Hava Yolları, deplasmanda PTT'yi 3-1 yendi.